Vitolo se esperaba que el Pizjuán le "pitase" y vio "normal" las entradas de sus excompañeros

El delantero de la UD Las Palmas Víctor Machín, 'Vitolo', reconoció que no esperaba que la grada del Ramón Sánchez-Pizjuán le recibiese de forma amable tras lo ocurrido este verano y restó importancia a la dureza que recibió en el campo porque sus excompañeros no le iban a "poner un campo de flores".

"Me esperaba que me pitasen, aunque después de cuatro años aquí, no es cómodo. El Sevilla me dio mucho y yo a ellos también, le tengo mucho cariño al Sevilla", señaló Vitolo tras la derrota en declaraciones recogidas por la web de su club.