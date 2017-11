Vitolo: "Espero que el Atlético cambie la dinámica, pero confío en Simeone"

El futbolista de Las Palmas Vitolo Machín agradeció que seleccionador Julen Lopetegui le haya mostrado "siempre mucho cariño" y siga contando con él pese a que no esté atravesando su mejor momento en la UD Las Palmas, su 'club puente' al que no se arrepiente de haber llegado antes de recalar a partir de enero en un Atlético de Madrid del que espera que "cambie la dinámica" actual, aunque tiene plena confianza en Diego Pablo Simeone.

"Julen (Lopetegui) siempre me ha mostrado mucho cariño. Él, antes de todo lo que pasara, sabía ya la situación y estoy contento por la acogida del seleccionador. Ojalá siga haciendo bien las cosas en mi club para poder seguir con la selección", reconoció Vitolo este miércoles en sala de prensa.

El canario vuelve a una convocatoria tras perderse las dos últimas por lesión y en un momento en el que en Las Palmas "todo pinta mal". "Arrepentido no estoy porque uno, cuando toma las decisiones, se puede equivocar. Yo pensé en seguir jugando y cuando se me dio la oportunidad de jugar en mi tierra y en Primera, era un sueño que yo he cumplido", señaló.