Víctor Sánchez: "Hace mucho que no ganamos en el Bernabéu pero lo mismo le pasaba al Betis"

El jugador del RCD Espanyol Víctor Sánchez ha señalado este viernes que acudirán al Santiago Bernabéu dispuestos a emular al Real Betis y ganar al Real Madrid a domicilio, algo que hace "muchos años" que no logran y que están dispuestos a cambiar, y que conllevaría una "inyección de moral" a un equipo que está yendo de menos a más.

"¿Por qué no podemos ganar allí? Es verdad que hace muchos años que no se ha conseguido pero eso mismo le pasaba al Betis, algún día llegará. Si vas pensando que no vas a ganar porque hace 20 años que no lo consigues, entonces es imposible", manifestó Sánchez en rueda de prensa.