Víctor Ruiz: "Ha llegado el momento de no permitirse ningún error en la Liga Europa"

El defensa del Villarreal CF Víctor Ruiz dejó claro que "ha llegado el momento" de no permitirse "ningún error" que pueda complicar su futuro en la Liga Europa, empezando por la visita de este jueves al Slavia de Praga donde ve "importantísimo" ganar y al que se medirán con el refuerzo "anímico y de confianza" del empate ante el Atlético de Madrid.

"Es importantísimo el sumar los tres puntos este jueves y no tenemos otra idea que no sea la de ganar. Nos hemos permitido en los anteriores partidos el no hacerlo, pero ha llegado el momento de no permitirse ningún error o muy pocos", expresó Víctor Ruiz este martes en rueda de prensa.