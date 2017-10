Vicente Mir (Elche): "Es en Liga donde nos jugamos todo"

EUROPA PRESS

"No creo que el 'Cholo' esté atento a mi rueda de prensa"

El técnico del Elche CF, Vicente Mir, ha advertido que pese a que "el Atlético de Madrid no anda bien", lo tendrá "más fácil" contra los ilicitanos, a la vez que advirtió que el duelo copero ante los de Simeone (miércoles, 21:30 horas, Martínez Valero) lo van a encarar con "mucha alegría" y esperan "dar una buena imagen".

"Hubiésemos llegado en mejor momento y con más alegría si el domingo hubiésemos ganado. La derrota fue dura y nos ha hecho daño porque era un partido importante pero bueno, han pasado ya dos días y hay que coger el encuentro de Copa con mucha alegría, disfrutar, dar una buena imagen y eso es lo que vamos a hacer. A poder ser, intentar ganar porque es un partido que tanto la afición y el equipo lo estaban esperando", comentó el técnico ilicitano aún dolido por la derrota liguera ante el Alcoyano el pasado domingo (0-2).

Ante la disputa del duelo copero, Vicente Mir afirma que no tienen "excusas" para después encarar el partido liguero el fin de semana. "Tenemos tiempo para recuperar de cara al partido ante el Cornellá. La plantilla la tengo prácticamente al completo así que no tendremos excusa si el fin de semana no estamos bien físicamente", continuó.

A la vez que subrayó que sus jugadores tienen claro que el encuentro liguero es más "importante". "Los jugadores saben que es más importante el partido ante el Cornellá que el de mañana en cuanto a resultado porque es en Liga donde nos jugamos todo", afirmó.

Preguntado por el rival, Mir apunta que el Atlético de Madrid "no anda bien bien". "Es cierto que el Atlético no anda muy bien pero contra nosotros se le pone más fácil. Eso no quita que no vayamos a plantarles cara", advirtió.

Respecto a la idea de juego, el preparador del Elche dejó muy claro cómo quiere que jueguen sus futbolistas. "No voy a esconder lo que le he dicho a mis jugadores porque no creo que el 'Cholo' esté atento a mi rueda de prensa. Les he dicho que intenten presionar arriba y cuando no puedan que replieguen. Se supone que ellos van a tener más el balón y nosotros intentaremos recuperar y salir a la contra con velocidad. Y si nos dejan jugar, el equipo va a jugar como lo estamos haciendo toda la temporada", reiteró.

Por último, Mir tiene claro que hay alguna "opción" de pasar de ronda. "Siempre hay un opción de pasar la eliminatoria. En el fútbol puede pasar cualquier cosa. Nosotros tenemos que pelearla y disfrutarla", sentenció.