La jugadora del Paris Saint-Germain e internacional española Vero Boquete escribió este martes una carta en la que expresó su dolor tras conocer que es una de las descartadas por el seleccionador Jorge Vilda de cara a la Eurocopa de Holanda, y donde confesó que le "hubiese gustado tener otro final", dado su "rendimiento presente".

"No por esperada, la noticia es menos dura. Perderse una Eurocopa duele, y si no se reciben razones ni explicaciones de ningún tipo todavía duele más. Pero voy a tomarme esto exactamente con la misma humildad con la que acepté mi primera convocatoria hace ya 14 años. Durante este tiempo he vestido y defendido la camiseta de mi país con orgullo y ambición", comenzaba el texto publicado por la jugadora, campeona de Europa con el Frankfurt en 2015, a través de su cuenta de Twitter.

"Ha sido un tiempo en el que me he desvivido por y para mi deporte: por darle un espacio, para hacerlo crecer y para que fuese respetado como se merece. Es evidente que me hubiese gustado tener otro final pero no por agradecimiento a la historia o a mi pasado, sino por mi rendimiento presente y mi mérito deportivo; pero la vida y el deporte me han enseñado que hay cosas que no podemos elegir ni controlar. Las decisiones y acciones de otros no nos pertenecen", afirma.