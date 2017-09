Ventura: "Estoy seguro de que podemos hacer algo grande mañana"

El seleccionador italiano, Giampiero Ventura, aseguró que tiene plena confianza en que sus jugadores puedan hacer "algo grande" este sábado en el encuentro clasificatorio para el Mundial de Rusia 2018 que les enfrentará en el estadio Santiago Bernabéu a España, un combinado con "mucha calidad" frente al que intentarán "ser protagonistas" pese a la importante baja del defensa Giorgio Chiellini.

Para este encuentro, la 'Nazionale' no podrá contar con una de sus piezas clave, el central de la Juventus Giorgio Chiellini, que se retiró del último entrenamiento tras sufrir un pinchazo en su gemelo derecho, sumándose a la ya conocida de Claudio Marchisio. "La lesión de Chiellini es evidente que no nos viene bien, pero no cambia las decisiones que habíamos tomado antes. Respecto a eso no ha cambiado nada, solo que hemos perdido a un jugador muy importante", explicó del infortunio del defensa.