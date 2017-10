Varane: "Si Zidane ganaba como jugador y gana como entrenador tiene que ser por algo"

El defensa francés del Real Madrid Raphael Varane reconoce que "nunca" se ha puesto "límites" y que se encuentra a gusto "cuando hay que salir de la zona de confort", al tiempo que alaba a su entrenador, Zinédine Zidane, que "si ganaba como jugador y gana como entrenador tiene que ser por algo".

"Cuando llegué al Real Madrid, mi meta era mejorar, progresar como jugador y como persona. Nunca me he puesto límites, me encantan los desafíos. Me gusta forzar para dar lo mejor de mí cuando las cosas se ponen difíciles, cuando hay que salir de la zona de confort", señala Varane en el número de noviembre de la revista 'GQ España' que sale este martes a la venta.