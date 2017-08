Valverde: "Es vital sumar los tres puntos antes del parón"

El entrenador del FC Barcelona, Ernesto Valverde, ha asegurado que es "vital" ganar al Deportivo Alavés en Mendizorroza en la jornada 2 de LaLiga Santander para sumar otros tres puntos e irse al parón de selecciones con pleno, si bien ha reconocido que es difícil ganar a uno de sus exequipos en un estadio donde la afición aprieta y que hace que el rival tenga cuanto menos respeto.

"No sabemos a ciencia cierta qué nos vamos a encontrar mañana, pero será un partido complicado porque la gente aprieta mucho, hay expectación, y para nosotros es un partido vital para sumar esos tres puntos antes del parón", aseguró en rueda de prensa.

La marcha de Mauricio Pellegrino y la llegada al banquillo del joven argentino Luis Zubeldía, de sólo 36 años, así como los varios cambios en la plantilla hace que el técnico blaugrana no tenga claro cómo afrontará el partido el rival y qué se encontrarán en Mendizorroza.

"Es cierto que hay muchos cambios, no sólo el entrenador sino jugadores. Theo y Llorente han salido pero también Femenía, Edgar, Deyverson... Eran jugadores importantes. Cuando tienes tantos cedidos, al terminar la temporada se van y ahora están en proceso de readaptación", comentó.

Sí tiene claro Valverde que no pueden fallar en Vitoria. "Si ves los resultados del año pasado del equipo, consiguió grandes resultados con equipos de la parte alta y sin embargo en esos partidos de equipos quizá de la tabla media hacia abajo se dejó puntos. Tener regularidad en partidos que la gente no le da tanta importancia, ahí está el peligro y donde el año pasado se escaparon opciones de título", recordó.

Sobre la juventud de Zubeldía, aseguró que le ve más cosas buenas que malas. "Debuté con 39 años en Primera, fuimos quintos con el Athletic, no estuvo mal. Cuando eres joven tienes muchas ventajas, lo que ves por delante te tira y te falta la experiencia, que la puedes coger entrenando. Le veo bastante ventajas a ser un entrenador joven, la verdad", se sinceró.

Preguntado por el sorteo de 'Champions', aseguró que están en un grupo difícil. "La Juve es finalista el año pasado y quien nos eliminó, también. Un equipo que defensivamente tiene muchos argumentos, ofensivamente también e hizo una gran campaña. De los equipos del último bombo el Sporting y el Leipzig eran los 'cocos'", reconoció. "Tenía la ilusión de poder volver a Atenas, a jugar contra el Olympiacos que no lo he hecho nunca en partido oficial. Para mí es muy especial por cómo me trataron allí en ese club extraordinario", concluyó.