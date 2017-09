Valverde, sobre el referéndum: "Esperamos que haya calma y respeto para todo el mundo"

El entrenador del FC Barcelona, Ernesto Valverde, ha pedido "calma" y "respeto para todo el mundo" al ser cuestionado sobre el referéndum en Catalunya de este domingo, que coincide con la visita de la UD Las Palmas al Camp Nou (16.15 horas/beIN LaLiga), y ha remitido al "comunicado" oficial del club.

"Ya lo he hablado en anteriores ocasiones, el club también emitió un comunicado. Mañana lo importante es que haya calma, parece que hay mucho ruido pero mañana todos esperamos que haya respeto para todo el mundo", comentó en la rueda de prensa previa al choque.

"No me espero un ambiente diferente en el campo. La gente intentará venir a disfrutar, a ver ganar a su equipo. No creo que veamos algo diferente, deseo que sea así y poder ganar", añadió.