Valverde, sobre los primeros 100 días: "Vamos a ponernos una nota alta, un 10"

El entrenador del FC Barcelona, Ernesto Valverde, ha querido tirar alto a la hora de ponerle un '10' a su equipo como nota tras sus primeros 100 días en el cargo, un periodo en el que ha negado haberse aburrido y que, más allá de la derrota en la Supercopa de España, no ha sido vencido para liderar tanto LaLiga Santander, donde reciben al colista Málaga este sábado, como la 'Champions'.

"En estas cuestiones, cuando se habla de notas es mejor tirar por elevación. Si pones un '8' dirán que por qué no un '10', qué falta para esos dos puntos.... Vamos a poner una nota alta, un 10, y a centrarnos en lo que viene y en hacerlo bien", señaló Valverde en rueda de prensa.

"Nos preocupamos del juego, han sido situaciones que en algún caso han incidido en el equipo. Al final tratas de centrarte en el once contra once, en ganar a un rival. Aburrido no ha sido, a ver si los próximos 100 días son más tranquilos", concluyó sobre esos primeros 100 días, con la salida de Neymar, el movido mercado de fichajes, la lesión de Dembélé o la situación política actual.