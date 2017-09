Valverde: "Tengo una plantilla extraordinaria, vamos a competir por todo"

Sobre el derbi: "Un derbi tras el parón tiene un elemento de motivación que nos viene bien"

En este sentido, aseguró que lo mejor del mercado de fichajes es que ya ha terminado. "Ya no tendremos que hablar de estas cosas. Nos tenemos que centrar en el equipo que tengo y estoy contento. Nos hemos centrado en traer mejores jugadores, hay cosas que se van dando, unas a las que no has tenido acceso", apuntó al respecto.

"Cuando vinieron al Camp Nou lanzaban la presión en la salida de juego pero no tan fuerte como en su campo. No sé cuál de las dos opciones hará, pero espero un Espanyol agresivo que intentará evitar que nuestra salida de juego sea factible. Preveo una presión alta pero ya veremos, es un equipo que luego juega bien a la contra", comentó sobre el Espanyol y cómo cree que afrontarán el partido.

Por otro lado, preguntado por la posible independencia de Catalunya, no quiso entrar a hacer valoraciones políticas, y tiró de ironía al ser preguntado por en qué Liga jugaría el Barça. "El Barça es un club que aglutina a un montón de gente con opiniones diferentes. No estoy aquí para emitir opiniones personales. ¿Si me imagino una Liga sin el Barça? Esto no ha pasado todavía", apuntó.