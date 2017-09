Valverde: "Es un partido complicado, difícil y diferente por su presión"

El entrenador del FC Barcelona, Ernesto Valverde, ha reconocido este lunes que el partido contra la SD Eibar de este martes en el Camp Nou, correspondiente a la quinta jornada de LaLiga Santander, será "complicado, difícil y diferente" dado el estilo de presión alta del equipo 'armero' y el hecho de que el año pasado ya pusiera en aprietos al Barça.

"El Eibar tiene un estilo muy claro, es valiente, va a buscarte, no quiere que juegues y trata de llevar el juego a su terreno, de manera que no podrás salir y ahogarte cuando quieras crear. Un partido complicado, difícil y diferente a los que hemos tenido porque tendrán una presión alta y agresiva. Tendremos que salir de ahí porque cada robo de balón es un peligro", comentó en rueda de prensa.

Para Valverde, en el sentido de las rotaciones, la idea es cambiar para "mantener el estilo y el ritmo". "No puedes hacer sólo con once jugadores toda una temporada. Si pierdes dicen que no tendrías que haber rotado a este o a este. Pero las rotaciones son una historia", aceptó el 'Txingurri'.