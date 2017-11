Valverde, sobre el sorteo de octavos: "Claro que me gustaría el Lleida"

El entrenador del FC Barcelona, Ernesto Valverde, ha comentado este miércoles tras ganar al Real Murcia (5-0) en el Camp Nou y sellar el pase a los octavos de final de la Copa del Rey que le gustaría que en el sorteo de la próxima ronda les tocase el Lleida Esportiu, que ha eliminado por sorpresa a la Real Sociedad, aunque ha comentado que aceptarán la suerte que les toque.

"Sobre el tema de preferencias no voy a decir nada, siempre que dijo que prefiero que no me toque alguien, me toca. Es abierto, aceptaremos lo que la suerte nos depare", concluyó sobre este aspecto.