Valverde: "Estamos en un buen momento, no me puedo quejar ahora"

El entrenador del FC Barcelona, Ernesto Valverde, ha señalado, al término del encuentro en el que el club azulgrana se ha llevado la victoria (0-3) ante el Girona, que no se puede "quejar" ante el "buen momento" en el que se encuentra su equipo, que permanece invicto y con seis victorias en seis partidos de Liga.

"Estamos en un buen momento. Lo que más me gusta es el sentido de equipo que estamos teniendo, en ataque y en defensa. Tratamos de organizarnos. Hoy era difícil al tratarse de un derbi, con un gran ambiente y tensión. Cuando empiezas una andadura nueva en un club los resultados te ayudan. Al equipo le veo mentalizado para trabajar cuando el partido está complicado. No tengo dudas, no me puedo quejar ahora que estamos ganando. Estamos bien y pensando ya en el siguiente partido", declaró en rueda de prensa.