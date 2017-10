Valverde, sobre la independencia de Catalunya: "Puede cambiar todo, veremos cómo termina"

El entrenador del FC Barcelona, Ernesto Valverde, ha señalado este viernes por la tarde al ser preguntado por la proclamada independencia de Catalunya en el Parlament que tiene su opinión, que se la guarda para él dado que "puede cambiar todo" en cuestión de horas.

"No voy a negar que lo sigo, como todo el mundo. Con mi propia opinión personal, intransferible. Pero no lo voy a decir cuando de aquí media hora, o mañana, puede cambiar todo. Vamos a ver cómo termina todo esto", señaló en rueda de prensa.

Además, no quiso hablar sobre el encaje del FC Barcelona con LaLiga Santander en caso de que la independencia siga activa. "Eso todavía no ha sucedido, estamos hablando de supuestos pero a mí no me corresponde hablar de elucubraciones, me corresponde hablar de LaLiga y este sábado intentaremos ganar", reiteró.