Valverde: "Tenemos que hacer valer la diferencia e ir mentalizados a Murcia"

El entrenador del FC Barcelona, Ernesto Valverde, ha asegurado este lunes que deberán "hacer valer la diferencia" de categoría frente al Murcia en la ida de los dieciseisavos de final de la Copa del Rey, en un partido que prevé "de los más complicados" de la temporada por ser el partido del año para su rival, al que espera "ganar y bien" a pesar de los numerosos descansos que va a dar a titulares.

"Sabemos que no están en un buen momento, es un histórico que está en Segunda B y en los puestos de abajo, pero es el típico partido en el que tenemos que hacer valer la diferencia de categoría e ir mentalizados. Queremos seguir adelante porque somos los campeones y queremos defender el título", aseguró Valverde en rueda de prensa.

El extremeño señaló que a todos en el fútbol les gusta decir que no hay nada que demostrar pero lo negó. "Al final tenemos que demostrar cada día por qué estamos aquí. Es una prueba para todos nosotros, también para el entrenador, y tendremos que responder ante lo que tengamos delante, que será una ciudad volcada con su equipo", advirtió.

"Es de los partidos más complicados realmente y hay que mentalizarse, porque todo el mundo sabe que este partido llega contra un equipo de una categoría inferior y debes prepararte bien para afrontarlo. Es difícil, el rival siempre se crece porque es el partido del año para ellos", auguró sobre la actitud del Murcia, en puestos de promoción de descenso en el Grupo IV de la Segunda División B.

Además, el técnico blaugrana no ve una falta de respeto dar descanso a varios jugadores clave. "Cada equipo juega con sus armas y con lo mejor que tiene. Es verdad que jugadores sancionados que no van, otros que cuando ha habido parones de selección han tenido que viajar y han tenido menos descanso, y he entendido que es bueno para ello un descanso. Yo no me meto en la elección de los jugadores del Murcia", señaló ante la ausencia en la lista de Ter Stegen, Busquets, Iniesta, Luis Suárez, Messi, Paulinho y Umtiti.

"Están entrenando con nosotros algunos jugadores con la idea de que nos ayuden. Deberá haber siete jugadores del primer equipo en el campo pero nos podrán ayudar. Vamos a hacer muchas rotaciones, pero esperamos ganar y bien. Es mejor pasarse de frenada que no llegar y quedarte a medio camino. De los jugadores del filial que llegan al primer equipo, desde luego espero que no pasen desapercibidos", comentó sobre los refuerzos del filial.

Y, de entre ellos, fue preguntado por José Arnaiz. "Es un jugador muy rápido que se enfrenta al rival y que tiene gol y asistencias, tiene desparpajo y buscas jugadores en la última línea que aporte eso. Veremos el camino que sigue, le tenemos visto y veremos si participa o no", comentó.

Sí descartó, por lesión, a Arda Turan y Aleix Vidal, dos jugadores sin minutos habituales. "A Arda se le dio el alta pero el sábado tuvo una recaída en el tobillo. En el caso de Aleix tiene unas molestias en el tobillo intervenido el año pasado, las venía arrastrando, y está resentido", explicó.

Por otro lado, Valverde reconoció que no tendrían "ningún problema" en jugar la Copa a partido único, pero aclaró que no le gusta que se produjese sin sorteo "en el campo del equipo de categoría inferior". "Me gustaría que fuera por sorteo y ya hasta el final. Pero es así y lo respetamos y hace que tomemos unas decisiones u otras", manifestó.

Finalmente, preguntado por la posibilidad de que Philippe Coutinho llegue en invierno, pidió no dar pistas. "Si hay alguna incorporación o interés en algún jugador para el mercado de invierno no me gustaría que fuera transmitido en directo, sea Coutinho o quien sea. Estoy más preocupado de Aleñá y estos que de los que están en otros equipos", zanjó.