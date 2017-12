Valverde: "Me gusta cómo juega mi equipo"

El entrenador del FC Barcelona, Ernesto Valverde, no dudó en afirmar que le "gusta" el juego de su equipo, en medio del debate sobre las prestaciones del cuadro culé más allá de los resultados, antes de medirse a un rival de calidad con el balón como el Villarreal, al tiempo que aseguró que no hay "ningún problema" con Messi por las suplencias y vio "comprometido" a Javier Mascherano.

"Claro que me gusta cómo juega mi equipo. El problema de los entrenadores es que siempre estamos pendientes de que tenemos que ir mejorando. Incluso cuando las cosas van bien siempre piensas que tienes que mejorar alguna pequeña cuestión, parece que nunca estamos contentos del todo. Yo estoy satisfecho de cómo van las cosas lógicamente. Hasta ahora el equipo está respondiendo y cada día creo que estamos mucho más asentados. Lo que me hace feliz es ver que el equipo va superando dificultades según va avanzando la temporada", comentó en rueda de prensa.

Valverde dijo que sus jugadores son los "mejores", cuestionado por la auto proclamación de Cristiano como mejor del mundo. "Cada uno tiene su propia opinión y la puede hacer pública o no según vea conveniente. Mi opinión es que los mejores son los que tengo aquí, empezando por Messi y siguiendo por todos los demás", afirmó, antes de valorar los últimos descansos del argentino.

"Se habla mucho de todo eso, pero los jugadores son conscientes de las dificultades que entrañan temporadas tan largas como la que tenemos nosotros. La acumulación de partidos, no solo de este año sino de los años anteriores también. Y en este caso no hay problema con Messi ni con ningún otro. Y si se volverá a repetir, depende de cómo vayan las cosas", declaró.

Sobre la posible salida de Mascherano, Valverde dejó claro que sigue siendo jugador del Barça pero que están "atentos" al mercado de invierno. "Todavía no ha llegado el mercado de invierno, estamos esperando a que llegue y es verdad que van surgiendo cuestiones a las que hay que hacer frente. De momento Mascherano es un jugador nuestro, que siempre que ha tenido que jugar ha rendido a buen nivel, tiene un compromiso con el club que siempre lo ha demostrado en el campo y como de momento está con nosotros, no tenemos que pensar en otra cosa", aclaró.

"Hay cuestiones que son de carácter interno y de la misma manera que no hablamos de posibles incorporaciones, lo mismo en este tipo de situaciones. Lo que está claro es que el Barça, como todos los equipos de cualquier liga, lo que pretende cuando se abre un mercado, es reforzarse, no debilitarse. A nosotros nos interesa sobre todo que los jugadores que tengamos y los que tenemos aquí sepan que para nosotros son los mejores", añadió.

Para el duelo frente al Villarreal, Valverde no aclaró si podrá contar con Iniesta. "Tenemos que ver el entrenamiento de hoy, con lo que hizo ayer no es suficiente. Es verdad que entrenó con el grupo pero hubo una parte que no hizo para protegerle, pero hoy tendremos que hacerle la prueba definitiva", subrayó.