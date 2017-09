Valverde: "Si ganas todo es de color de rosa, hay que volver a ganar"

El entrenador del FC Barcelona, Ernesto Valverde, ha asegurado que las loas que pueda estar recibiendo por su buen inicio de temporada en el estreno en el banquillo blaugrana se deben únicamente a que los resultados han acompañado y hace que todo se vea "de color de rosa", por lo que ha añadido que deben ganar al Sporting de Portugal este miércoles en la segunda jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones para que todo siga siendo así.

"Sé el ruido mediático que genera el FC Barcelona y sé que si ganas todo es de color de rosa y si no ganas es al revés. Siempre hay que volver a ganar para que siga así", manifestó el técnico blaugrana en rueda de prensa en el Estadio José Alvalade de Lisboa, donde este miércoles disputan la segunda jornada de la fase de grupos de la 'Champions'.

Cree, pues, que sólo la continuidad de las victorias les seguirá brindando halagos. "Me refería cuando decía que el mes pasado era una hecatombe y ahora no es que esto cambia de la noche a la mañana. Tenemos que mantener el nivel porque no queremos que el mes que viene sea de esa otra manera", especificó.