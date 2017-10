Valverde: "Todos estamos expuestos a un tropiezo o no ganar"

El entrenador del FC Barcelona, Ernesto Valverde, ha comentado este lunes preguntado por la derrota del Real Madrid en Montilivi ante el Girona que "todos" los equipos de LaLiga Santander están expuestos a un tropiezo ante cualquier rival y en cualquier estadio, por lo que ha celebrado el camino que están siguiendo en la competición doméstica y, en la 'Champions', quiere ganar a 'su' Olympiacos este martes buscando el pase matemático.

"En cada jornada todos estamos expuestos a tener un tropiezo o no ganar. Esta jornada es un ejemplo de que a todos nos cuesta mucho ganar y de que hay que dar importancia a las victorias", manifestó en rueda de prensa en El Pireo.

Para Valverde LaLiga es "complicada", como reflejó la pasada jornada. "No sólo tenemos que sufrir en San Mamés para ganar sino que el Madrid pierde en Girona, el Atlético empata o el Valencia sufre para ganar en Vitoria al Alavés. Es una Liga en la que los puntos valen mucho, hay que trabajar muchísimo para ganar", argumentó.

De todos modos cree que el Barça no debe mirar, ni menos preocuparse, por ningún otro rival en LaLiga. "Nos preocupan todos y ninguno. Son rivales que van por detrás, nos preocupan pero queremos sólo centrarnos en nosotros y no mirar hacia atrás porque es pronto y las distancias no son definitivas", certificó.