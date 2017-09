Valverde: "Las distancias no son significativas todavía"

El entrenador del FC Barcelona, Ernesto Valverde, ha asegurado tras ganar 5-0 al RCD Espanyol en el derbi en el Camp Nou y ponerse con 4 puntos de diferencia respecto al Real Madrid que las distancias "no son significativas todavía" pero que prefiere esta situación, mientras que ha reconocido que el duelo fue más difícil de lo que refleja el marcador.

"Estamos a principios de temporada, todavía las distancias no son significativas pero no siéndolo es mucho mejor estar por delante que por detrás, sin duda. No sabemos luego lo que puede ocurrir. Está empezando la temporada y no quiere decir nada pero estar por delante siempre es un paso", comentó en rueda de prensa.