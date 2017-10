Valverde: "Ha sido una buena cena para todos"

El entrenador del FC Barcelona, Ernesto Valverde, ha dado "por bueno" el empate cosechado este sábado ante el Atlético de Madrid en el Wanda Metropolitano y ha concluido que "ha sido una buena cena para todos", en referencia al símil gastronómico que marcó la previa del encuentro entre los dos entrenadores.

Además, Valverde explicó que no vio la celebración del delantero uruguayo, aclarando que sus jugadores "no son antideportivos en absoluto", y no quiso valorar los pitos a Gerard Piqué. "Solo puedo decir del ambiente que ha sido extraordinario. Me ha encantado el ambiente y me ha encantado el campo. Ha sido una gran noche de fútbol para todos y hay que dejar de lado todo lo demás", solicitó.