Valverde: "Reconozco que no triunfé como jugador en el Barcelona"

El nuevo entrenador del FC Barcelona, Ernesto Valverde, ha reconocido que no fue "un gran fichaje" para el equipo blaugrana durante su etapa como futbolista (1988-1990), donde no triunfó en el césped, aunque reconoce "la exigencia" que reclama un club como el Barcelona ahora que ha regresado como técnico.

"No fui un gran fichaje para el Barcelona, debo reconocerlo. Llegué con una lesión de rodilla, tuve una mala recuperación y me volví a operar. No triunfé como jugador. Ahora soy mayor, ha pasado el tiempo, tengo otra perspectiva y sé lo que exige ser entrenador de un club como éste", afirmó en una entrevista en Barça TV, que se emitirá entera este sábado, recogida por Europa Press.