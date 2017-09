Valverde: "Queremos irnos al parón con pleno de victorias"

El entrenador del FC Barcelona, Ernesto Valverde, ha señalado en la rueda de prensa previa al encuentro de este domingo frente a Las Palmas (16.15 horas/beIN LaLiga) que el objetivo del equipo es continuar con las "buenas sensaciones" y conseguir los tres puntos para irse al parón por selecciones "con pleno de victorias".

A pesar de esa buena racha tanto en LaLiga Santander como en Liga de Campeones, el entrenador culé invita a no confiarse. "Ganar siempre es bueno, para todos. Lo que no te puede llevar el ganar es a bajar la guardia. Lo difícil no es ganar, sino volver a ganar. Hay que recordarlo. Tienes que tener esa tensión para mantener el hambre. Ganar te da confianza, esa sensación de que los contrarios van a sufrir para superarte", aseguró.