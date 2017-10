Valverde: "Olympiacos vive para disfrutar la Champions, será complicado"

"No sé por qué les caigo tan bien pero es recíproco, tengo cariño a Olympiacos"

"Olympiacos siempre ha respondido muy bien en la 'Champions' porque viven para disfrutar de estos momentos. Será un rival y un partido complicado. Pero también tienen un partido importante el domingo en su liga, donde no están muy bien", manifestó Valverde en rueda de prensa.

Para el técnico, lo más peligroso del rival será su necesidad de puntuar. "Tienen depositadas esperanzas también en esta competición pese a las dos derrotas. Nos pueden sorprender a la contra, tienen jugadores fuertes y que defensivamente intentarán hacer un partido de desgaste para sorprendernos a la contra. Y no se entregan nunca, compiten hasta el final y lo sé por experiencia", argumentó.

"Los tres puntos de mañana son fundamentales para nosotros ahora mismo. El otro día algunos jugadores acusaron el cansancio al final del partido, venían de un par de semanas decisivas y se notaba. Pero habrá cuatro días y tenemos cierto margen", comentó sobre las rotaciones que, en principio, no hará de forma masiva dada la importancia del choque.

En este sentido, reiteró que piensa en ganar para tener más cerca la clasificación. "Pensamos en ganar y lograr puntos que nos pongan más arriba. El rival no ha conseguido ganar, para nosotros es fundamental ganar mañana para llegar a los 9 puntos y afrontar el próximo partido con la ilusión de lograr más", aseguró.

"Quedar primero es importante porque das un golpe de autoridad, luego puedes jugar contra un segundo con el factor campo. La intención siempre es quedar primeros y le doy importancia. Todos se la damos", aseguró Valverde al respecto tras asegurar que está "contento" por cómo ha empezado la temporada. "El equipo tiene espíritu, pelea y no se entrega", celebró.

A nivel más personal, aseguró que medirse a Olympiacos es importante para él. "Quizá será más importante el partido de allí porque ese campo tiene un punto de magia para mí, he disfrutado mucho. Los jugadores han cambiado mucho pero se mantiene gente. Es un club acostumbrado a ganar, allí he ganado títulos pero para mí lo más importante es la gente y el cariño que recibí", se sinceró.

"No sé por qué les caigo tan bien a los de Olympiacos. Ganamos partidos y títulos, no me explico el cariño pero es recíproco y les tengo cariño, a ellos y a los griegos. Parte de mi corazón sigue allí. Ahora estamos en contra, espero que disfruten también de los dos partidos y para mí va a ser emocionante, como para ellos", reiteró en este sentido.