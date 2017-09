Valverde: "Que Messi haga cuatro goles no es noticia, es porque le encanta el fútbol y disfruta"

El entrenador del FC Barcelona, Ernesto Valverde, ha asegurado que el hecho de que Leo Messi haya hecho cuatro goles en la victoria contra el Eibar en el Camp Nou (6-1) "no es noticia", ya que es "una constante" en su carrera y lo consigue porque "le encanta el fútbol y disfruta", y ha afirmado que el triunfo ante el conjunto armero no ha sido "tan sencillo como dice el marcador".

"Que haga cuatro goles no es noticia, lo viene repitiendo. Tiene una constante dentro de su carrera, lo repite muchas noches. Hacerlo y repetirlo es lo difícil. Eso es porque le encanta el fútbol y disfruta", declaró en rueda de prensa. "Messi da igual dónde le pongas, va a convertir una jugada que parece que no pasa nada en algo que va a pasar. Ya no sé qué decir de Messi", afirmó.