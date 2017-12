Valverde: "Mascherano está comprometido y contamos con él"

El entrenador del FC Barcelona, Ernesto Valverde, ha asegurado este lunes que cuenta con Javier Mascherano una vez se recupere de su lesión y ha añadido además que está contento con su rendimiento y que el argentino está "comprometido" con el club pese a los rumores de que podría salir en enero.

Negó además estar pensando en su posible salida. "No me puedo replantear conversaciones que pueden estar en el limbo cuando no se han producido. Mascherano es un jugador nuestro y comprometido con nosotros, no me preocupa y contamos con él", añadió en este sentido.