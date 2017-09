Valverde: "El Madrid está a 7 puntos, estoy pendiente del Sevilla"

EUROPA PRESS

Sobre el debut en Primera del Girona: "Tienen intención de quedarse y jugando bien"

El entrenador del FC Barcelona, Ernesto Valverde, ha asegurado este viernes que tras ganar las cinco primeras jornadas de LaLiga Santander y ser líderes en solitario tienen intención de alargar la racha este sábado ante el Girona FC en un histórico derbi en Montilivi, y dijo que está más "pendiente" del Sevilla, segundo, que del Real Madrid.

"Estamos en un momento que es el primero de todos que estamos bien, la intención es alargar la racha de triunfos hasta donde podamos. Después de ganar estos cinco partidos nuestra intención no es pararnos, pero los rivales también juegan. Al cabo del año habrá momentos diferentes, los que tengamos peores habrá que superarlos y agarrarnos a los mejores", comentó en rueda de prensa.

Valverde cree que, ante un derbi catalán, deberán hacer frente a la ilusión del Girona. "Se lo van a tomar de una manera para disfrutar y para luchar y darlo todo. El partido está marcado en el calendario para ellos y para nosotros, y hay que saber jugarlo. Tienen ese punto de motivación, están jugando muy bien y les veo con un clima de optimismo de recién llegados a la categoría y con intención de quedarse, y jugando bien", se sinceró.

De ahí que se tengan que adaptar a las circunstancias de jugar en un Montilivi que se prevé lleno y al sistema 3-5-2 del Girona. "Nos tenemos que adaptar a los condicionantes del rival. Utilizan muy bien su sistema, tienen interiorizada tanto la presión alta como la salida de juego. El partido de mañana es importantísimo para nosotros, es un derbi con un componente emocional. Tenemos que estar al nivel del rival", aseveró.

Por otro lado, no quiso hablar de la crisis que pueda estar viviendo el Real Madrid. "Hay equipos con cero puntos que sí pueden pensar que están en crisis. Es verdad que el Madrid está a 7 puntos pero estoy pendiente del Sevilla que está a 2 puntos o el Atlético, que está a 4 puntos. Es una circunstancia más. No sé los clubes como administran sus crisis, nosotros hace un mes estábamos en hecatombe. Quedan muchos meses de competición", apuntó tranquilo.

"En esto del fútbol va todo de semana en semana. Unos suben y otros bajan en función de los resultados del sábado o el domingo. Unos saldrán de la crisis y otros entrarán. Luego vendrá el otoño, la primavera... Hasta mayo fíjate lo que hay", añadió en este sentido.

Valverde, distendido en todo momento, desveló que le cuesta adaptarse a las ruedas de prensa en Barcelona. "Me cuesta a veces poder responder cuando me preguntáis por el Madrid, parece que me preocupe del Madrid. Vengo de la otra parte del muro, aquí hay un muro que todo es Barça o Madrid, vengo del otro lado y supongo que me acostumbraré. ¿Que ha perdido el Madrid? Pues ha perdido. Nosotros somos el Barça. Cuando me acostumbre supongo que tendré otros argumentos", aportó.

Preguntado por Leo Messi y por cómo afrontará sus descanso, fue tajante al asegurar que de momento no tiene ni que pensar en ello. "Todavía no ha llegado ese momento, de momento no tengo mucho que pensar. Un jugador que ha metido cuatro goles al día siguiente no le suelo cambiar. De hecho no me ha pasado nunca", apuntó bromista. "Yo le puedo meter de titular pero él es quien mete los goles", apuntó.

"Sabemos que es un camino largo. El juego de Leo está ahí, lo que queremos y supongo que lo quiere él es extenderlo más. Tiene ambición hacia el gol y el juego, y es lo que queremos porque para nosotros es decisivo. Es único verle cada domingo hacer cosas que nadie pensaba que se podían hacer", apuntó sobre la racha goleadora de Messi, pues lleva 9 goles en 5 jornadas de LaLiga.

También quiso mostrar su alegría por la recuperación del central del Athletic Yeray, que ha pasado por una lucha doble contra el cáncer. "Para mí es una enorme alegría por lo que significa cada jugador para el Athletic. He compartido muchas cosas con él y es una alegría para él y para todos. No es el primero, seguramente no será el último, pero cuando surgió nos afectó a todos y ahora me encantaría que cuando jugáramos contra el Athletic estuviera en el campo", concluyó.