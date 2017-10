Valverde: "Jugar ha sido una decisión consensuada con el club"

El entrenador del FC Barcelona, Ernesto Valverde, ha señalado, al término del encuentro en el que su equipo ha vencido a Las Palmas (3-0), que las condiciones bajo las que se ha disputado el partido han sido "difíciles" y que el hecho de jugar ha sido una decisión "consensuada" con el club".

"Ha sido una situación diferente. Se barajaron todas las opciones. El club quería aplazarlo. Al no ser posible, se ha jugado a puerta cerrada, una decisión consensuada con el club y que se ha tomado en un momento delicado para todos. Hemos hablado antes del partido con nuestro presidente y es lo que se ha decidido. No obstante, ha sido difícil porque hasta poco tiempo antes de empezar no sabíamos si íbamos a jugar", declaró en rueda de prensa.