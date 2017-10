Valcke niega haber recibido ningún soborno de Al-Khelaifi por los derechos televisivos de dos Mundiales

El exsecretario general de la FIFA Jerome Valcke ha salido a la palestra para negar que haya recibido ningún soborno por parte del presidente del PSG y del grupo beIN Media, Nasser Al-Khelaifi, por la compra de los derechos televisivos de los Mundiales de fútbol de 2016 y 2030.

"Solo quiero decir que no es verdad. Nunca he hecho eso. Nunca he recibido nada a cambio de nada. Desmiento las acusaciones contra mí y contra Nasser. No he recibido nada de Nasser, lo puedo asegurar. Nunca hubo ningún intercambio entre Nasser y yo. Nunca", aseguró Valcke en declaraciones al diario francés L'Equipe.