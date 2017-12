Unzué: "Necesitamos una actitud colectiva casi perfecta, si no no ganas al Barcelona"

El entrenador del RC Celta de Vigo, Juan Carlos Unzué, ha bromeado este viernes respecto a volver al Camp Nou, donde en su última etapa hizo de segundo entrenador del equipo las tres últimas temporadas, con el llevar "percebes y una mariscada" para contentar a sus exjugadores y poder sacar algo positivo, que lograrían en todo caso con una "actitud colectiva casi perfecta".

"Tenía pensado llevarles unos percebes y una mariscada. Fuera de bromas, es que no puedes hacer algo especial con Messi, Suárez, Rakitic, Iniesta... Si en algún partido necesitamos una actitud colectiva casi perfecta es contra el FC Barcelona porque si no, no le ganas. Con la pelota y sin la pelota", señaló en rueda de prensa.