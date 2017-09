Trigueros: "Este año queremos hacernos fuertes en casa y no pasar apuros en la liguilla"

El centrocampista del Villarreal, Manu Trigueros, compareció ante los medios para valorar el debut de su equipo en Liga Europa ante el Astaná en casa, donde quieren volverse "fuertes" para no "pasar apuros en la liguilla" como les ha sucedido en las anteriores ediciones.

"En los tres años que he jugado Europa League no recuerdo ninguna liguilla tranquila, lo que habla bien de la competición y donde siempre es complicado conseguir puntos", señaló Trigueros en rueda de prensa. "Por eso, este año queremos hacernos fuertes en casa, conseguir las tres victorias en nuestro campo, estar tranquilos y no pasar apuros al final de la liguilla", añadió.