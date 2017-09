Torres: "Parece que todo está mal y que empiezan las dudas, pero ni mucho menos"

El delantero del Atlético de Madrid Fernando Torres ha reivindicado que su equipo completó "un partido muy serio contra un serio candidato a ganar la Champions" como el Chelsea y ha aclarado que "ni mucho menos" tienen dudas en sus posibilidades de clasificación pese a la derrota encajada en casa (1-2).

"En una muy buena jugada de combinación consiguieron el 1-2 y ahora parece que todo está mal y que ya empiezan las dudas, pero ni mucho menos. Hicimos un partido muy serio contra un serio candidato a ganar la Champions y no tenemos que preocuparnos de nada más que del siguiente partido. Dependemos de nosotros para estar en la siguiente ronda y eso es lo importante", animó Torres en un acto celebrado este jueves en Madrid con adidas, la marca que le viste.

"A los equipos que estaban optando por la Champions las últimas temporadas se les han unido los equipos ingleses, que estos últimos años habían estado más desaparecidos. Ahora sí se puede contar con ellos. Grandes equipos se van a quedar en le camino porque no va caben todos. Hay grupos muy competitivos y lucharemos por estar entre los mejores", prometió.

Por otra parte, Torres aseguró que en el vestuario están "encantados de que Diego (Costa) finalmente pueda venir al Atleti, que es lo que él deseaba". "Como siempre decimos, todo el mundo que viene a sumar y trae compromiso es bienvenido, pero Diego no nos va a poder ayudar hasta enero y hasta entonces pueden pasar tantas cosas que es hablar de algo que no sabemos qué va a suceder. Querrá jugar y querrá ganarse un puesto", añadió sobre el hispano-breasileño.

"Que el estadio de la ciudad donde me he criado para mí es un orgullo. Durante mi carrera he tenido oportunidad de conseguir muchas cosas y esta es una más. Recibir a un equipo como el Real Madrid seguro que es fantástico para ellos. Sé que están haciendo las cosas bien, estoy seguro de que los próximos años van a ir subiendo de categoría. Esta eliminatoria les va a dar un empujón grande para afrontar lo que queda de temporada", avanzó.