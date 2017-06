El excandidato a la presidencia y exportavoz de la Junta Directiva del FC Barcelona Toni Freixa ha asegurado este viernes que está "expectante" respecto al futuro y viabilidad de la moción de censura que pretende presentar el también excandidato Agustí Benedito contra el presidente blaugrana, Josep Martia Bartomeu, y su Junta Directiva dado que considera que ya se involucró en los comicios de 2015.

"Veremos cuáles son los próximos movimientos. Benedito ha abierto un periodo de recogida de adhesiones, después veremos si esta moción se presenta o no y a ver en este tiempo qué hace la Junta. Al final tendré que adoptar una posición que ahora mismo no tengo, ya me presenté en 2015 y ya me mojé cuando me tenía que mojar. Ahora estoy expectante a lo que pueda suceder", aseguró a los medios.