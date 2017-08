Tite le dice a Coutinho que se vaya "donde sea feliz"

El seleccionador de Brasil, Tite, le ha pedido al jugador brasileño del Liverpool, Philippe Coutinho, pretendido por el FC Barcelona, que le quiere "donde se sienta feliz".

"El médico del equipo brasileño ha hablado con el médico de Liverpool y nuestro director con sus directores, no he estado en contacto porque no hablo inglés", agregó el técnico, que señaló además que el centrocampista no jugará ante el combinado ecuatoriano.