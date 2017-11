Tello: "Rubén Castro vendrá a aportar solo cosas positivas"

El jugador del Real Betis Balompié Cristian Tello aseguró que el delantero Rubén Castro, que ya ha terminado su cesión en el fútbol chino, "vendrá a aportar solo cosas positivas" a partir del mes de enero, cuando volverá presumiblemente a vestirse la camiseta verdiblanca.

"Ipurua -su próxima visita- es un campo muy complicado, muy pequeño, y debemos tener la posesión, saber encontrar nuestro momento. Ellos no están en su mejor momento y también pueden pecar de nervios si el resultado no está a su favor, y eso es algo que debemos aprovechar", afirmó Tello ante los medios.

"Personalmente me siento muy cómodo con la confianza que me está dando el míster, con los minutos que estoy teniendo. No ha sido un inicio fácil por la lesión pero ahora me estoy sintiendo bien, cada vez más acoplado en el equipo y espero que las cosas vayan todavía mejor", finalizó Tello.