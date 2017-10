Tebas: "Este no es el mejor momento para la venta de derechos televisivos"

EUROPA PRESS

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, ha señalado este martes que este "no es el mejor momento" para la venta de derechos televisivos y ha asegurado que no ha hablado con los directivos del FC Barcelona desde el partido que enfrentó a los culés frente a Las Palmas.

"Creo que no es el mejor momento para vender los derechos televisivos. Hay que asegurarse cuando sea el mejor momento y hay que ser un poco tonto para no darse cuenta de que este no lo es. Hemos decidido suspenderlo y retrasarlo unas semanas", declaró ante los medios.

Por otra parte, Tebas habló de la situación con el FC Barcelona, con cuyos dirigentes no habla desde que estos solicitaron la suspensión del partido del 1 de octubre ante la UD Las Palmas por la tensión durante la jornada de referéndum en Cataluña. "No hablo con sus directivos desde el partido que les enfrentó ante Las Palmas. El Barcelona ha manifestado inequívocamente y por activa y por pasiva su intención de jugar en LaLiga. Tienen una situación complicada y lo que he hablado con ellos me lo guardo para mí", añadió.

El presidente de LaLiga habló también sobre el tema de la independencia tanto en el club azulgrana como en la propia Cataluña. "Creo que Josep Maria Bartomeu no se ha posicionado a favor del independentismo sino por el derecho a decidir. Muchos piensan que hacer eso es ser independentista. No voy a valorar el problema que hay en Cataluña. Para todos los que viven aquí es una situación complicada y creo que el movimiento independentista no es nuevo", agregó.

Por último, Tebas negó la cancelación de la gala anual de LaLiga por falta de asistencia de jugadores y anunció algo "más novedoso" de cara a las fechas navideñas. "LaLiga no va a suspender los premios anuales. Estamos cambiando los modelos, creemos que hay muchas galas y nosotros hacemos una inversión importante. Vamos a hacer algo más novedoso cercano a Navidad. Ya lo anunciará el director de Marca, hay que darle su minuto de gloria", sentenció.