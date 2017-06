El presidente de LaLiga, Javier Tebas, pidió "entender" a muchos futbolistas catalanes a la hora de expresarse sobre el tema de la independencia de Cataluña porque pueden sufrir "coacción o falta de libertad" en el caso de no ser favorables al tema de la independencia, mientras que mostró "más" su confianza en el Gobierno que en lo que pueda decir Pep Guardiola.

"Yo confío en el gobierno de España y no habrá desconexión, por eso no me preocupa, aunque el señor Guardiola diga lo que diga, porque confío mucho más en el gobierno español", añadió Tebas, que remarcó que habría que "preguntarle" al de Santpedor sus razones para jugar en su época de futbolista con la selección española.

Así, para el dirigente, "la selección, más que un equipo, representa los valores de un país". "No sé si fue el tema económico o de repercusión, pero no me gusta que vayan jugadores que no sienten, no los colores, a España como nación", sentenció, que se limitó a decir que no le parecía "coherente" que el técnico del Manchester City atacase al Estado español y no a Catar.