Tebas: "No vamos a cambiar ningún horario por el 1 de octubre, será una jornada de domingo normal"

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, ha aclarado que el 1 de octubre "será una jornada de domingo normal" y que la competición no piensa "el horario por un tema de ilegalidad", en referencia al referéndum que podría celebrarse en Cataluña y al duelo entre Barcelona y Las Palmas que se disputará ese mismo día en el Camp Nou.

"No vamos a cambiar ese partido. No vamos a cambiar el horario por un tema de ilegalidad. Evidentemente, para nosotros el 1 de octubre será una jornada de domingo normal. Respecto a la seguridad, habrá que acudir a las Fuerzas de Seguridad del Estado, tal y como está la situación en Cataluña, no acudiría sólo a los Mossos de Escuadra o al Consejero de Gobernación. Hay otro partido del Nàstic, que también juega el domingo, y la Liga no va a cambiar en absoluto ni lo tiene previsto, salvo que fuera una circunstancia que el Gobierno de España lo plantease", advirtió Tebas durante la presentación del informe 'Football Transfer Review 2017/18'.