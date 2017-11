Tebas: "Creo que vamos a llegar a 2.300 millones en la venta de derechos televisivos"

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, ha vaticinado que la próxima venta centralizada de derechos televisivos alcanzará los 2.300 millones de euros, por lo que "el señor Roures va a tener que apostar más si quiere" ganar la puja, al tiempo que ha asegurado que no sabe si el Santiago Bernabéu tendrá el nombre de un patrocinador, después de que el año pasado se le 'escapara' el del nuevo estadio del Atlético de Madrid.

"Creo que vamos a llegar a 2.300 millones, así que el señor Roures va a tener que apostar más si quiere los derechos del fútbol. Ese es el objetivo que planteo. Habrá operadores de televisión que me digan que estoy como una cabra, también me lo dijeron hace cuatro años y no me equivoqué", recordó Tebas este martes en los Desayunos Deportivos de Europa Press, patrocinados por Liberbank, Loterías y Apuestas del Estado (LAE) y Repsol.