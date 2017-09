Szymanowski: "Tuvimos ocasiones claras para ganar el partido"

El jugador del Leganés Alexander Szymanowski, capitán este sábado ante el Atlético de Madrid, valoró positivamente el empate conseguido ante los colchoneros (0-0) y recordó que tuvieron "ocasiones claras para ganar el partido" disputado en Butarque.

"Desde dentro he visto a mi equipo hacer un partidazo, es muy difícil puntuar contra el Atlético de Madrid y tuvimos ocasiones claras para ganar el partido. Estoy orgulloso de mis compañeros y de la afición, que ha estado de 10", dijo el argentino en declaraciones a beIN Sports.

"Dimos un golpe sobre la mesa, un pasito hacia delante en la Liga, ya no somos ese equipo pequeño que tarta de sobrevivir", añadió el interior argentino, que lució el brazalete este sábado ante la ausencia por lesión de su compatriota Martín Mantovani.

Por último, Szymanowski dijo que no sueñan con nada que no sea la permanencia. "Si jugamos así poquitos puntos se escaparán en Butarque, pero no soñamos con Europa. Venimos de salvar la categoría hace nada y por eso vivimos el día a día con alegría y tranquilidad. Ya veremos dónde estamos el día de mañana", finalizó.