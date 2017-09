Soler: "Marcelino tiene las cosas muy claras"

El centrocampista del Valencia CF Carlos Soler se ha mostrado "muy contento por cómo está el equipo" en este inicio de temporada y ha reconocido que la plantilla tiene "mucha confianza", un buen momento que atribuye a que "Marcelino tiene las cosas muy claras".

"Marcelino tiene las cosas muy claras, el sistema de juego y trabaja muy bien por líneas. Tenemos que intentar no encajar goles porque tenemos jugadores con mucha calidad y en cada partido tendremos alguna ocasión clara, por lo que si dejamos la portería a cero seguramente conseguiremos la victoria", explicó Soler en declaraciones a la radio oficial del Valencia.

"En lo personal también estoy muy contento y este fin de semana vamos a pelear para conseguir los tres puntos ante el Athletic. El gol del Bernabéu fue muy bonito con la participación de José (Gayà) y Lato, y luego he podido ayudar con cuatro asistencias, la temporada pasada creo que di una y ojalá pueda seguir así", deseó.

Para atravesar este buen momento, Soler apuntó que "lo único" que ha hecho es "trabajar e intentar ganar un puesto en el primer equipo". "El año pasado entrenaba pero no tenía un puesto en el equipo, iba convocado pero no jugaba. Ese paso era importante, luego conseguí ser jugador del primer equipo y con la confianza que me dio Voro fui mejorando, y este año más de lo mismo", resumió.