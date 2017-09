Simeone: "Fueron muy superiores tanto técnicamente como tácticamente"

El técnico del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, afirmó que el Chelsea fue "muy superior" y lo hizo "mejor" para llevarse la victoria del Wanda Metropolitano por 1-2 en la segunda jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones en un partido que se asemejó al del Girona en Liga, con tres centrales y dos carrileros muy abiertos y que le "complicó" mucho al equipo.

"Este sistema que han utilizado nos volvió a complicar mucho. Con Giménez equilibramos un poco el partido pero repito, fueron superiores", aclaró el 'Cholo', que no tuvo reparos en reconocer la "superioridad" de los londinenses.

Ante la entrada en el once de Lucas y Correa, el 'Cholo afirmó que fue por el bien del equipo no para demostrar su valía en un gran partido a modo de 'mili'. "Con Correa y Lucas buscábamos lo mejor del equipo y no que hiciesen la mili. Soy consciente del paso que estamos dando adelante y vamos con mucha responsabilidad de cara a lo que nos vamos encontrando", sentenció.