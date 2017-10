Simeone: "Me voy con la sensación de que el equipo hizo todo para ganar"

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, ha señalado al término del encuentro en el que su equipo ha empatado (1-1) frente al Qarabag que su equipo "hizo todo" para llevarse la victoria en la segunda parte y ha asegurado que es el "máximo responsable" de lo que están generando sus futbolistas.

"A partir del resultado todo lo que se puede explicar son excusas. Arrancamos muy bien el partido pero no estuvimos precisos. Nos invadió la ansiedad y el nerviosismo. En el segundo tiempo hicimos un muy buen partido. Me voy con la sensación de que el equipo hizo lo que tenía que hacer para ganar. El resultado no era el que buscábamos", declaró en sala de prensa.