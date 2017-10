Simeone: "No pienso en Vitolo ni Costa, pienso en fortalecer la seguridad del equipo para el Villarreal"

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, ha asegurado, tras los últimos resultados del equipo, que no piensa en las incorporaciones invernales de Vitolo y Diego Costa, sino sólo en "fortalecer la seguridad del equipo" para el partido de este sábado ante el Villarreal en el Wanda Metropolitano (18.30 horas).

"No estoy esperando ni pensando en Vitolo y Costa ni en el mercado invernal. Vivo del presente. Nos toca el Villarreal, no miro para ningún lado que no sea fortalecer la seguridad del equipo para mañana", declaró en la rueda de prensa previa al encuentro, después de enlazar cuatro empates, una victoria y una derrota en sus últimos seis partidos.