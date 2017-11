Simeone: "El año pasado se apresuraron demasiado en vernos fuera de todo"

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, ha restado importancia a la situación del equipo, que ha enlazado tres empates consecutivos y seis en los últimos siete encuentros, y ha explicado que han tenido "muchas situaciones para poder ganar", aunque deben "mantener la concentración", además de recordar que la temporada pasada todos "se apresuraron demasiado" en dejarles "fuera de todo".

"No me voy a mover de lo que sigo pensando. Tengo un equipo competitivo, que a lo largo de la temporada encontrará sus objetivos. El año pasado se apresuraron demasiado en vernos fuera de todo. Creo en el trabajo que tenemos, creo en los futbolistas; no hay otra forma de mejorar que con trabajo y con una energía optimista. Trato de aislarme lo más que pueda de esa situación sin dejar de corregir cosas, no soy ciego", declaró en rueda de prensa previa al partido de este sábado ante el Deportivo en Riazor (16.15 horas).