Simeone: "Lo importante para un delantero es el gol y Torres lo encontró"

El entrenador argentino del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, ha destacado el buen encuentro de Fernando Torres, autor de un doblete en el partido de vuelta de dieciseisavos ante el Elche, y ha defendido, a su vez, el "esfuerzo" de Luciano Vietto, del que ha dicho que "es uno de los mejores delanteros del equipo".

El técnico analizó brevemente el encuentro en el que su equipo logró el pase a octavos de Copa del Rey. "El primer tiempo fue muy bueno, hemos hecho daño por donde dijimos, hemos estado convencidos, enseguida se sucedieron las ocasiones aunque el gol no llegaba. Los goles han encaminado la eliminatoria aunque hasta el tercer gol no estaba decidido", declaró en rueda de prensa.

El argentino valoró el trabajo de otro de sus delanteros, Luciano Vietto. "Es uno de los delanteros que mejor juega en el equipo, está claro que su posición es ingrata, si haces goles está bien y si no, hay críticas. Valoro que no baja los brazos, no se rinde. Si se le valora de cara al gol no aprovechó la oportunidad, si se le valora de cara al trabajo sí", indicó.