Simeone: "El equipo viene creciendo, estamos jugando mejor"

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, se mostró contento por comprobar la línea ascendente de su equipo en la victoria (0-5) este sábado ante el Levante, "jugando mejor" con "tranquilidad" para seguir dando pasos adelante, tras la jornada 13 de LaLiga Santander.

El 'Cholo' valoró las decisiones en el once ofensivo siempre criticables, pero con un único culpable. "Al final el que pierde soy yo. Me critican si pongo a Torres o a Gameiro y lo hacen mal, pero si lo hacen bien es normal. Es la parte que tengo que resolver, el grupo está empujando y eso me gusta y me entusiasma", afirmó.