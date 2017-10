Simeone: "El equipo está jugando mejor que la temporada pasada"

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, ha asegurado que el equipo está jugando "mejor" que la temporada pasada y que el mejor momento "está por llegar", y ha afirmado que si Diego Costa no hubiera hecho "el esfuerzo" para volver al club rojiblanco no hubiera "podido traerlo".

"El equipo está jugando mejor que la temporada pasada", declaró en una entrevista en El Larguero de la Cadena Ser. "Siempre digo, ¿dónde mejor que en el Atlético? ¿Cuántos mejores? ¿El Barcelona? Te lo compro. ¿El Madrid? Te lo compro. ¿El Bayern? Te lo compro. Pero no más", continuó.

El preparador argentino afirmó que "el mejor momento está por llegar", y explicó los motivos por los que renovó hasta 2020. "Siempre fuimos de la mano de las necesidades del club y el equipo. Siempre nos relacionó el objetivo del club. El club hizo un gran esfuerzo", indicó, desvelando sus condiciones. "Mi objetivo era que se mantuviesen los futbolistas que tenemos", recordó. "Aspiramos a todo desde el primer día que llegué al club. Los nombres no me cambian", aseguró.

Por otra parte, el 'Cholo' valoró su grupo de la Liga de Campeones, tras la derrota ante el Chelsea y el empate ante la Roma. "Los equipos ingleses han mejorado, la zona nuestra es difícil para los tres. Esto es fútbol, y todo puede cambiar en dos semanas, no hay que apresurarse. Hay un equipo que compite bien", dijo, antes de hablar del París Saint-Germain. "Emery es un entrenador trabajador y le han dado la oportunidad de tener grandes jugadores. Se lo merece", apuntó.

Sobre la competición europea, es un objetivo que no quiere asegurar si es posible. "No es tan real. Parece que si uno se pone eso lo demás no importa. Veo el crecimiento del club, de los jóvenes, que han crecido muchísimo. Queremos salir campeón, es una ilusión", aclaró. "La crítica te hace crecer. Los esperamos, están esperando agazapados", advirtió.