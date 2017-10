Simeone: "¿El césped? Si te invito a mi casa yo pongo mis platos, mis manteles y mis vasos"

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, ha tirado de ironía cuando se le ha preguntado por la altura del césped en el duelo de este sábado ante el FC Barcelona y ha alabado al equipo azulgrana porque se ha "reinventado de una manera muy veloz, sobre todo después del golpe de la salida de Neymar".

"Seguramente es uno de los mejores equipos del mundo, pero ahora el Madrid está mejor, más fuerte. Se ha reinventado de una manera muy veloz, sobre todo después del golpe de la salida de Neymar. No dejan de querer ganar, de tener ese gen que les hace competir y no cansarse de seguir ganando, por eso son cracks", alabó Simeone en rueda de prensa.

"No soy jardinero, soy entrenador. Cuando me invitas a tu casa a comer me invitas con tus platos, tus manteles y tus vasos. Y cuanto yo te invito a comer a la mía, lo hago con mis platos, mis manteles y mis vasos. Si voy a tu casa no pido un plato cuadrado, uso el que me ofreces. Eso es jugar en casa o jugar fuera", comparó con ironía.